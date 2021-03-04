Конгресс призвал освободить осужденного в России американского студента

Вашингтон, 4 марта. Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США подготовил резолюцию с призывом к России освободить осужденного студента Тревора Рида.

Авторы документа полагают, что бывший морской пехотинец девять лет проведет в российской тюрьме за преступления, которых «не совершал». Кроме того, конгрессмены считают, что судебные разбирательства в отношении американского студента якобы являются «политически мотивированными».

Инцидент произошел летом 2019 года. В полицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина в Москве ругается с двумя женщинами. Прибывшие на место правоохранители задержали нетрезвого мужчину, которым оказался Тревор Рид. В патрульном автомобиле, согласно показаниям страж порядка, он порвал форму водителю и ударил его напарника, создав, таким образом, опасную ситуацию на дороге.

Невеста 28-летнего экс-морпеха Алина Цыбульник считает, что в деле нет «ни единого доказательства» его вины, сообщал телеканал «360». За время нахождения в СИЗО Тревор, по ее словам, похудел на 25 килограммов.