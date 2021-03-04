Учителя и пожарные в Мадриде массово уходят на больничный из-за побочных эффектов от AstraZeneca

Мадрид, 4 марта. Массовая вакцинация препаратом AstraZeneca педагогов, пожарных и полицейских в испанской столице привела к побочным эффектам.

Представители данных профессий не выходят на работу из-за побочных эффектов и плохого самочувствия, вызванного препаратом. Негативная реакция организма на препарат AstraZeneca привела к тому, что на работу не смог выйти каждый третий преподаватель.

У привитых наблюдается температура выше 38 градусов, боли в мышцах. Об этом рассказали РИА Новости представители властей и профсоюзов страны.

До этого сообщалось, что Евросоюз разочаровался в собственной программе вакцинации. Все больше государств отказываются от участия в прививочной кампании ЕС и заключают соглашения с Китаем, Россией и Израилем.