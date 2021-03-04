Рубль укрепляется к евро на торгах Мосбиржи

Москва, 4 марта. Курс доллара к рублю на открытии торгов Мосбиржи поднялся на 14,5 копеек по сравнению с уровнем предыдущей торговой сессии и составил 73,94 рубля.

Об этом свидетельствуют данные валютной площадки. Курс евро снизился на 4,4 копейки — до 89,17 рубля.

Рубль демонстрирует незначительные разнонаправленные изменения основных валютных пар на старте торгов 4 марта из-за влияния на него двух факторов. С одной стороны, национальная валюта подвергается глобальному давлению на рискованные активы, в том числе валюты развивающихся стран, в связи с новой волной повышения базовых процентных ставок. Однако, с другой стороны, поддержку рублю оказывает рост цен на нефть в ожидании решения ОПЕК+ по объемам добычи с апреля текущего года.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что текущий 2021 год должен быть благоприятным для развивающихся фондовых рынков, в том числе для российского рынка акций. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.