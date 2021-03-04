Более 1 тысячи человек эвакуировали из Тадж-Махала из-за угрозы взрыва

Нью-Дели, 4 марта. Посетителей Тадж-Махала в Индии эвакуируют из-за сообщения о бомбе. Территорию мавзолея покинули минимум 1 тысяча туристов.

О минировании в полицию сообщил неизвестный мужчина. Он также пожаловался на дискриминации при вербовке в армию, пишет Hindustan Times.

Комплекс оперативно оцепили сотрудники правоохранительных органов. Ведется осмотр здания и прилегающей территории. Материалы об инциденте также были переданы в Центральную службу промышленной безопасности Индии.

Ранее ФАН сообщал о массовой эвакуации жителей английского города Эксетер из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. Снаряд был найден на стройке. Прибывшие взрывотехники смогли обезвредить ее.