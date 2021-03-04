Задержан глава Кировского района Ленобласти

Санкт-Петербург, 4 марта. Главу администрации Кировского района подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Правоохранители задержали мужчину.

Как считает следствие, бездействия чиновника привели к образованию задолженности в местном водоканале в 600 млн рублей, сообщили в СУ СК РФ по региону. По версии следсвия, обвиняемый знал, что деятельность унитарного предприятия «Водоканал Кировского района» убыточна и вела к его фактическому банкротству, но ничего не сделал. В том числе не сменил руководство.

Также задержанный знал о заключении договоров, заведомо невыгодных для водоканала, но, «преследуя корыстный мотив», не принял никаких мер для оспаривания таких договоров в суде. Следователи провели обыски дома у задержанного и в его рабочем кабинете, решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.