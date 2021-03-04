Преступник ранил восемь человек в Швеции. События дня. ФАН-ТВ

Преступник ранил восемь человек в Швеции Атака на юге Швеции. Неизвестный набросился с ножом на прохожих в городе Ветланда. В результате нападения пострадали восемь человек, о чем сообщает местная полиция. При задержании злоумышленник оказал сопротивление и был ранен в ногу. Сейчас нападавший находится в больнице под наблюдением стражей закона. По информации полицейских, предполагаемому преступнику от 20 до 30 лет. Правоохранители уже характеризуют атаку как теракт. Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются.

Вашингтон продлил санкции против Москвы В том же духе: Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил еще на год санкционный режим против России, введенный в 2014-м в связи с событиями на Украине и в Крыму. Об этом говорится в документе, направленном в конгресс от имени главы государства. Белый дом по-прежнему не принимает во внимание законность проведенного на полуострове референдума и попросту игнорирует мнение почти 97% крымчан, проголосовавших за воссоединение с Россией. Официальный представитель нашего МИД Мария Захарова не раз подчеркивала, что украинский вопрос - лишь удобный предлог для Вашингтона оказывать постоянное давление на Москву. Повод для санкций у звездно-полосатых всегда найдется.

США пообещали больше не свергать режимы Популистский манифест: США в лице Госсекретаря Энтони Блинкена клятвенно пообещали больше не свергать режимы и не продвигать демократию силой, ибо это не работает. В телеобращении к американцам Глава внешнеполитического ведомства заявил, что отныне дорогостоящие военные операции или низложение авторитарных режимов силой - не метод Вашингтона. По словам Блинкена, администрация Байдена будет перекраивать мир собственным примером, побуждая «заблудших» к реформам и к демократии. Однако уже первые шаги нового президента - удар по Сирии и новый пакет антироссийских санкций - вынуждают усомниться в искренности сказанного госсекретарем.