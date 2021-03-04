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9:28 4 Марта 2021
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Преступник ранил восемь человек в Швеции. События дня. ФАН-ТВ

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Преступник ранил восемь человек в Швеции

Преступник ранил восемь человек в Швеции. События дня. ФАН-ТВ

Атака на юге Швеции. Неизвестный набросился с ножом на прохожих в городе Ветланда. В результате нападения пострадали восемь человек, о чем сообщает местная полиция. При задержании злоумышленник оказал сопротивление и был ранен в ногу. Сейчас нападавший находится в больнице под наблюдением стражей закона. По информации полицейских, предполагаемому преступнику от 20 до 30 лет. Правоохранители уже характеризуют атаку как теракт. Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются.

Вашингтон продлил санкции против Москвы

Преступник ранил восемь человек в Швеции. События дня. ФАН-ТВ

В том же духе: Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил еще на год санкционный режим против России, введенный в 2014-м в связи с событиями на Украине и в Крыму. Об этом говорится в документе, направленном в конгресс от имени главы государства. Белый дом по-прежнему не принимает во внимание законность проведенного на полуострове референдума и попросту игнорирует мнение почти 97% крымчан, проголосовавших за воссоединение с Россией. Официальный представитель нашего МИД Мария Захарова не раз подчеркивала, что украинский вопрос - лишь удобный предлог для Вашингтона оказывать постоянное давление на Москву. Повод для санкций у звездно-полосатых всегда найдется.

США пообещали больше не свергать режимы

Преступник ранил восемь человек в Швеции. События дня. ФАН-ТВ

Популистский манифест: США в лице Госсекретаря Энтони Блинкена клятвенно пообещали больше не свергать режимы и не продвигать демократию силой, ибо это не работает. В телеобращении к американцам Глава внешнеполитического ведомства заявил, что отныне дорогостоящие военные операции или низложение авторитарных режимов силой - не метод Вашингтона. По словам Блинкена, администрация Байдена будет перекраивать мир собственным примером, побуждая «заблудших» к реформам и к демократии. Однако уже первые шаги нового президента - удар по Сирии и новый пакет антироссийских санкций - вынуждают усомниться в искренности сказанного госсекретарем.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 2-5 июня

Преступник ранил восемь человек в Швеции. События дня. ФАН-ТВ

Петербургскому международному экономическому форуму в этом году быть! Уже 24-й по счету «интернациональный слет» решено провести в первую неделю июня. Организатор форума «Росконгресс» обязуется соблюсти все антиковидные меры безопасности. В прошлом году грандиозное экономическое мероприятие мирового масштаба пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Ранее Петербургский форум традиционно проходил в начале лета в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Два года назад в северную столицу слетелись более 19 тысяч участников из 145 стран мира. Хэдлайнером на всех площадках тогда стал Китай.