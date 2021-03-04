«Госуслуги» могут получить расширенный функционал

Москва, 4 марта. Министерство экономического развития России предлагает расширить функции портала «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас в Кабинете министров РФ рассматривают новый проект. Предлагается дополнить «Госуслуги» возможностью получать сведения из реестра микрофинансовых организаций. То есть компании и физлица смогут узнавать информацию об участниках данного рынка, в том числе, заказывать выписки из ломбардов и от операторов инвестиционных платформ.

Также самозанятые граждане теперь будут в автоматическом порядке получать информацию о кредитно-гарантийной поддержке. Пока им для это приходится обращаться лично.