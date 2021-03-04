Помпео может участвовать в президентских выборах в США в 2024 году

Вашингтон, 4 марта. Экс-госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что поучаствует в президентских выборах в 2024 году в качестве кандидата от Республиканской партии.

Это произойдет в том случае, если экс-президент Дональд Трамп не будет баллотироваться от республиканцев, уточнил Помпео.

«Я всегда был готов к борьбе. Мы с вами давно являемся частью консервативного движения. Я стремлюсь продолжать это делать», — поделился экс-госсекретарь США.

Он добавил, что всегда заботился о стране.

Ранее Трамп сообщил, что планирует баллотироваться в президенты спустя четыре года, но пока обсуждает этот вопрос со своими советниками.

В конце февраля Помпео заявил, что администрация президента США Джо Байдена своими действиями способствует ослаблению американской экономики.