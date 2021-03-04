Медик объяснил, как бороться с самым опасным осложнением после COVID-19

Москва, 4 марта. Одно из опаснейших осложнений после COVID-19 — нарушение свертываемости крови, которое нужно отслеживать и корректировать лекарственными средствами.

Контролировать его можно лишь при помощи анализов МНО, которые необходимо сдавать каждые полгода минимум, а в идеале — чаще, рассказал врач-трансфузиолог Андрей Звонков в беседе с радио Sputnik.

«Группа риска – это пожилые люди, люди, страдающие аритмиями, ишемической болезнью сердца, какими-то хроническими воспалительными заболеваниями, курильщики, люди с варикозным расширением вен, повышенным весом, ожирением, сахарным диабетом», — перечислил медик на вопрос о том, кому нужно сдавать анализы чаще, чем другим.

Именно этим категориям пациентов особенно нужно опасаться формирования тромбов и потому регулярно сдавать кровь. Если в результате пациент имеет показатель меньше 1,5 — это тревожный знак, и кровь нужно разжижать искусственно при помощи выписанных врачом препаратов. Если больше 1,8‒1,85 — значит риск развития тромбоза минимален, ситуация под контролем. Если больше 2 — то имеет место чрезмерное употребление препаратов, разжижающих кровь, нужно отменить прием и обратиться к врачу за другими лекарствами. Все должно быть под присмотром медиков и в разумных пределах, напомнил врач.

Недавно ФАН стало известно, какие неявные признаки могут указывать на цирроз печени. Врачи назвали утомляемость, тошноту и снижение концентрации внимания, а также нарушение сна.