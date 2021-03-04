Когда на Украине закончится гражданская война, обсудят в медиацентре «Патриот»

В четверг, 4 марта, в 12:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут эфир на тему «Когда Украина начнет меняться к лучшему? Когда там закончатся неонацисты, политические репрессии и война».

Шоумен Владимир Зеленский превратился в настоящего кровавого тирана. С его одобрения украинские неонацисты преследуют оппозицию, избивая и даже убивая ее лидеров. Продолжается водная блокада Крыма, вступил фактический запрет на русский язык.

В партии «Слуга народа» совместно с неонацистским «Национальным корпусом» (запрещен в России) разрабатывают «Закон о коллаборантах», по которому собираются преследовать всех, кто признается в симпатиях к России. Уже сейчас Советом национальной безопасности без суда ограничивают в правах собственных граждан, закрывая неугодные СМИ и политические партии. Чиновники Украины преследуют популярного политика Анатолия Шария. Начались аресты журналистов, обвиняемых в сотрудничестве с российскими СМИ.

Правовой беспредел на Украине может перерасти в полноценную войну в Донбассе. Это прекрасно понимают и в восточных республиках. Военнослужащим ЛДНР разрешили открывать огонь в ответ на обстрелы со стороны ВСУ.

Когда и на каких условиях на Украине закончится гражданская война? Как долго будет разлагаться экономический труп Украины? Отдаст ли Словакия Закарпатскую Украину России в обмен на вакцину «Спутник V»?

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: военные специалисты, законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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