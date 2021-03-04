Шутка премьера Словакии о передаче Закарпатья РФ вызвала скандал на Украине

Киев, 4 марта. Украинские пользователи Сети выразили свое искреннее негодование из-за шутки словацкого премьера Игоря Матовича о передаче Закарпатья России.

Премьера Словакии спросили, что тот пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V». Он в шутку ответил, что договорился о передаче Закарпатской Украины. При этом сразу же отметил, что никто никаких условий не выдвигал.

В социальных сетях пользователи из Украины закатили скандал, требуя извинений от словацкой стороны. Некоторые возмутились, что от киевских властей не последовало серьезной реакции на эти слова.

«Вот мне просто интересно, а получила ли Словакия «ноту протеста» после таких высказываний премьер-министра? Где реакция дипломатической службы после такого публичного унижения нашей Родины?»; «Ваша реакция в Twitter это, конечно, классно, но где официальные действия Украины?»; «С вами ведут себя так, как вы выглядите — пустые места, а благодаря вам всем во власти — и с Украиной»; «Такая мысль не возникла на пустом месте. Где-то похоже все-таки слышал, обсуждал, шутил», — пишут интернет-пользователи.

Этнические венгры Закарпатской области ранее обратились к руководству Евросоюза с просьбой защитить их от украинских националистов. Радикалы, как говорят активисты, хотят провести так называемые «зачистки от сепаратистов».