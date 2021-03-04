Сомнолог раскрыл скрытую причину депрессии

Москва, 4 марта. Чрезмерная зацикленность на соблюдении графика сна может вызвать у человека тревожные, депрессивные состояния.

Во время сна есть лишь одно главное правило — ложиться спать, когда появляются признаки желания спать, сообщил в беседе с «Аргументы и Факты» кандидат психологических наук и сомнолог Алексей Мелехин. Если его не соблюдать, то может развиться орторексия.

«Это целый диагноз, который подразумевает под собой жизнь по правилам. В итоге именно это приводит к депрессии, навязчивому поведению и срыву», — пояснил специалист.

Идеальное время для засыпания — между полуночью и тремя часами, когда в организме наблюдается прирост мелатонина, гормона сна. Недавно врачи также назвали скрытые симптомы цирроза печени. Среди них оказались такие неожиданные признаки, как нарушение сна и быстрая утомляемость, сообщает ФАН.