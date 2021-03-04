Путин назначил первого замдиректора ФСБ

Москва, 4 марта. Генерал-полковник Сергей Королев назначен на должность первого заместителя директора Федеральной службы безопасности, сообщают источники.

Близкие к ведомству собеседники РБК сообщили, что соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был подписан еще 24 февраля. В тот день проходила коллегия ФСБ с участием главы государства.

Королев до нового назначения руководил одним из важнейших подразделений ведомства — Службой экономической безопасности (СЭБ). По данным источника РБК, временно обязанности руководителя СЭБ исполняет первый заместитель главы данной службы Сергей Алпатов.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что во время заседания коллегии ФСБ Владимир Путин поручил продолжать последовательную борьбу с коррупцией в стране на всех уровнях власти. Президент призвал МВД активнее выявлять хищение бюджетных средств.