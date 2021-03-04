Создатели фильма «Мортал Комбат» обещают много кровавых сцен

Лос-Анджелес, 4 марта. Актеры грядущего фильма «Мортал Комбат» рассказали, что в нем будет все, что так любят фанаты. Они намекнули на кровавые сцены и даже фирменные «фаталити».

Предстоящий перезапуск знаменитой франшизы видеоигр Mortal Kombat привлек немало внимания с тех пор, как в прошлом месяце вышел первый трейлер. Из него стало понятно, что, похоже, фильм будет тесно связан с видеоигрой. Фанаты ожидают, что будущий фильм будет жестоким и кровавым. Режиссера фильма «Мортал Комбат» Саймона Маккуойда спросили, действительно ли картина будет такой, какой ее ожидают фанаты. Об этом сообщает портал CinemaBlend.

«Я не знаю, сколько у нас было галлонов, но я видел на съемочной площадке, что вокруг стоят бочки с кровью», — заявил режиссер.

Это означает, что фильм по известной серии «файтингов» получит рейтинг R (18+), чего фанаты и ожидали. Успокоить геймеров поспешил и актер Льюис Тан, исполняющий главную роль Коула Янга.

«Он уважает игру, позвольте мне сказать вам это», — подчеркнул актер.

Ранее Apple TV+ показал большой промо-ролик с трейлерами всех премьер года. В видео пользователи могут кратко ознакомиться с грядущими фильмами и сериалами, которые появятся на сервисе.