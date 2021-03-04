ТПУ снова стал лучшим вузом России по нефтегазовому делу в международном рейтинге

Томск, 4 марта. Томский политехнический университет занял 23-е место в общемировом рейтинге QS по нефтегазовому делу. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В предметном рейтинге «QS Subject Engineering — Petroleum» (нефтегазовое дело) ТПУ не только остался лидером среди российских вузов, но и улучшил свои позиции на три строчки — теперь занимает 23-е место. При составлении рейтинга учитывается несколько показателей — репутация вуза среди работодателей и академического сообщества, а также цитируемость и индекс Хирша научных работ. В университете отмечают, что такие показатели удалось достичь благодаря научной деятельности сотрудников Инженерной школы природных ресурсов и работе центра «Heriot-Watt» в ТПУ.

В среду, 3 марта с рабочим визитом Томск посетил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. Томский политехнический университет, как опорный вуз ПАО «Газпром», представил разработки для предприятий нефтегазовой отрасли — прибор для поиска скрытых дефектов на газопроводе, комплекс безреагентной очистки воды, многофазовый расходомер скважинной продукции и многое другое.

Ранее ФАН сообщал, что в Томске запустили единственное в России производство радиофармпрепарата с таллием-199. Он используется для диагностики заболеваний кардиологического и онкологического профиля.