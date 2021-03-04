Корпуса седьмой и восьмой субмарин проекта 885М формируют на «Севмаше»

Москва, 4 марта. Формирование корпусов седьмой и восьмой атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 885М «Воронеж» и «Владивосток» ведется на «Севмаше», сообщили в оборонно-промышленном комплексе.

«На «Севмаше» полным ходом идет формирование корпусов АПЛ «Воронеж» и «Владивосток», — цитирует источник в ОПК ТАСС.

Официальным подтверждением информации агентство не располагает.

Ранее в оборонно-промышленном комплексе сообщили, что атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» войдет в состав Военно-морского флота РФ в первой половине 2021 года. Передача многоцелевой атомной подводной лодки «Казань» в состав ВМФ РФ состоится в первом полугодии 2021 года.