Диетолог Бобровский заявил об избытке соли в рационе россиян

Москва, 4 марта. Россияне превышают ежедневную норму по соли, что приводит к проблемам со здоровьем, отметил врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

В поваренной соли присутствует 60% натрия и 40% хлора. Несложным подсчетом можно определить, что в одной чайной ложечке соли содержится примерно 2000 мг натрия. Рекомендуемая человеку суточная доза натрия составляет 2300 мг, то есть немножко побольше, чем в одной чайной ложке.

Согласно статистике, люди ежедневно как минимум вдвое превышают эту норму. Люди гораздо реже нарушают норму по калориям, белкам и каким-либо другим компонентам, рассказал эксперт.

«Основная сложность в продуктах в упаковке. То есть в полуфабрикатах, куда соль добавляют в качестве консерванта и улучшителя вкуса», – сказал диетолог в интервью радио Sputnik.

Бобровский призвал россиян следить за потреблением соли, чтобы избежать развития сердечно-сосудистых и других заболеваний. Также необходимо внимательно изучать количество соли в составе продуктов.

Здоровое питание и физическая активность являются главными средствами в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом ранее заявил кардиолог и хирург Владимир Хорошев. Рацион человека должен содержать большое количество овощей и фруктов.