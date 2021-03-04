Кайли Дженнер описалась от смеха из-за сестры

Лос-Анджелес, 4 марта. Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер рассказала, что во время съемок одного из видео настолько сильно рассмеялась, что обмочилась.

Недавно звездные сестры Кайли и Кендалл Дженнер решили записать еще одно видео из серии «Приготовься пить со мной». Это один из трендов, суть которого — употребление алкоголя, после чего участник съемки наносит себе макияж.

Звезды пили текилу и занимались созданием видео для YouTube-канала Кайли. После нескольких стопок Кендалл нанесла макияж своей младшей сестре. Результат был не самым лучшим, чем старшая Дженнер довела Кайли до истерики. Она использовала ярко-синюю помаду, желтые румяна и блестящие тени для век. Увидев такой результат, подвыпившая участница видео не смогла сдержаться и стала безудержно смеяться.

«Я обмочилась», – можно было услышать визг Кайли на видео, опубликованном на странице Кендалл в Instagram.

Девушка пыталась прикрыть лицо рукой, в то время как ее сестра снимала это на видео для своих поклонников в социальных сетях.

Кайли рассказала на своей странице в Instagram, что они с Кендалл провели вторую половину дня за экспериментами с макияжем и текилой, загрузив фото тележки с напитками, наполненной бутылками алкоголя рядом с миской лайма и соли.

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