«Лига справедливости» должна была быть трилогией, как «Властелин колец»

Лос-Анджелес, 4 марта. Режиссер фильма «Лига справедливости» Зак Снайдер рассказал, что картина изначально планировалась как трилогия, в которой события развивались бы последовательно.

Первой работой фильмодела стал «Человек из стали» о Супермене. Затем он снял «Бэтмен против Супермена: Рассвет справедливости», который стал предысторией к картине о супергеройской команде, известно как Лига Справедливости. К сожалению, режиссер покинул проект на стадии постпродакшена и Warner Bros. Тогда для завершения фильма пригласили Джосса Уидона. Он серьезно изменил картину, и она в итоге провалилась в прокате и получила массу негативных оценок.

К счастью, фанаты начали кампанию за то, чтобы Снайдер завершил свое первоначальное видение фильма 2017 года. То, что началось как долгосрочное движение в социальных сетях, стало спасением для режиссера. Warner Bros. В 2020 году «студийные боссы» объявили, что Снайдер завершит свою версию «Лиги справедливости», которая будет выпущена на HBO Max.

Зак Снайдер во время интервью рассказал, что у него была конкретная трилогия на уме, когда он планировал будущее «Лиги справедливости».

«Для меня есть трилогия фильмов, на которые я как бы опираюсь: «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена» и «Лига справедливости«. Это непрерывное повествование , и в этих трех фильмах есть последовательный тон. Честно говоря, он был задуман как начало для еще двух фильмов. Он должен был быть похож на «Властелина колец», а не на одноразовый проект. Вот что я об этом думаю», — заявил Снайдер.

Ранее в «Федеральном агентстве новостей» рассказали, что компания Sony не хотела брать Тома Холланда на роль Человека-Паука.