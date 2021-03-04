Ученые определили химический состав солнечных частиц высокой энергии

Вашингтон, 4 марта. Ученые впервые обнаружили источник образующихся во время корональных выбросов на Солнце потенциально опасных солнечных частиц высокой энергии, говорится в журнале Science Advances.

Магнитная энергия во время корональных выбросов расходуется на ускорение огромных масс вещества. Около 100 подобных событий происходит в течение каждого 11-летнего солнечного цикла. Из короны Солнца частицы солнечной энергии высвобождаются в огромных облаках магнитного поля и плазмы, формируя быстрый солнечный ветер.

Частицы обладают высокой энергией и потенциально могут нарушить работу электрического оборудования и спутников, создав риск радиационного облучения людей на орбите и в самолетах.

Недавнее исследование ученых из Университета Джорджа Мейсона в штате Вирджиния, США и Университетского колледжа Лондона, Великобритания подтвердило гипотезу о том, что медленный солнечный ветер и высокоэнергетические солнечные частицы происходят из разных источников. Исследователи выяснили, что последние приурочены к находящимся в известной под номером 11944 области Солнца горячим петлям корональных выбросов.

« Наши данные подтверждают гипотезу о том, что эти сильно заряженные частицы происходят из плазмы, удерживаемой в атмосфере Солнца сильными магнитными полями. Эти частицы затем ускоряются извержениями плазмы, которые распространяются со скоростью несколько тысяч километров в секунду», — цитирует одного из авторов исследования доктора Стефани Ярдли из Лаборатории космических исследований Малларда РИА Новости.

Солнечные частицы высокой энергии имеют в составе те же химические сигнатуры (пониженные содержания серы и повышенные— кремния), что и плазма нижней части солнечной атмосферы — хромосферы.

Ранее ученые NASA предупредили, что повышение солнечной активности будет наблюдаться в ближайшие пять лет, а потом пойдет на спад. В самые пиковые моменты вспышки возможны сбои в подаче электричества, что может привести к энергетическому коллапсу, предупредили ученые.