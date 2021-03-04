Дуэйн Джонсон поставил банки, чем удивил своих фанатов

Лос-Анджелес, 4 марта. Американский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон на своей странице Instagram поделился фотографией, на которой видны следы от медицинских банок. Тех самых, что были популярны в СССР.

Бывший рестлер и голливудский актер пробует альтернативные виды медицины для поддержания физической формы. На днях Дуэйн Джонсон решил поставить себе медицинские банки, чтобы улучшить лимфо- и кровообращение.

Результатом процедур в виде красных пятен на спине он остался удивлен. Актер сфотографировал свою спину и выложил пост в соцсети Instagram. Об этом сообщает интернет-издание Mirror.

«Выглядит более грубо, чем кажется, но в целом терапия мне понравилась», — отметил Дуэйн Джонсон.

Он добавил, что постоянно ищет новые варианты медицинских техник, чтобы сохранять свое «250-миллионное тело динозавра» в сбалансированной и хорошей форме. Это помогает бороться с прошлыми травмами и справляться с насыщенным ежедневным графиком тренировок и работы.

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