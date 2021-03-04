Актер Гэри Олдман рассказал о своих годах алкоголизма

Лос-Анджелес, 4 марта. Оскароносный актер Гэри Олдман дал интервью, в котором вспомнил себя, когда был алкоголиком. Он назвал те годы жизни «адом», который не пожелал бы и врагу.

Голливудский актер живет трезвой жизнью уже 24 года, но прекрасно помнит ту жизнь, когда пил сверх меры. Олдман употреблял алкоголь на протяжении двух десятилетий и прошел через два реабилитационных лагеря, которые помогли избавиться от губительной привычки. Об этом сообщает издание Mirror.

«Раньше я потел водкой. Настолько это становится частью тебя. К утру мой язык был черным. Я винил в этом шампунь. Я бы не пожелал этого своему злейшему врагу. Это ад», — вспоминает Олдман.

Он добавил, что в тот период он увлекся самоуничижительным юмором, который помогал замаскировать неадекватность. Он постоянно шутил о своем тяжелом пьянстве. Актер рассказал, что мог прийти в кафе или ресторан и сразу потребовать у официанта водки с тоником, и как можно быстрее, потому что ему это было необходимо.

Сейчас этот опыт помог актеру в его новой работе. Гэри Олдман сыграл в фильме «Манк» от стриминг-сервиса Netflix. Ему досталась роль журналиста Германа Манкевича, страдающего алкоголизмом.

«Герман, с этим скромным юмором, он был за обедом, пил с другом, который сказал: «Почему бы тебе хоть раз не пойти домой трезвым?» И он ответил: «Что? И пусть жена вышвырнет меня как самозванца?» Я бы поступил также», — подытожил актер.

Ранее журналист Отар Кушанашвили рассказал о своих отношениях с алкоголем. Он уверяет, что не употребляет спиртное уже полтора года и избавился от вредной привычки без посторонней помощи.