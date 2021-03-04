Шериф из «Очень странных дел» привился от коронавируса

Лос-Анджелес, 4 марта. Американский актер Дэвид Харбор через свои страницы в соцсетях решил сообщить, что он получил свою вакцину от COVID-19.

45-летний актер, сыгравший шерифа Джима Хоппера в сериале «Очень странные дела», объяснил поклонникам, что его врач разрешил ему сделать прививку, после чего актер без колебаний записался на прием. В сегодняшнем посте актер также призвал своих подписчиков получить вакцину, чтобы защитить своих близких. Об этом сообщает Mirror.

Он закончил сообщение с беззаботной шуткой о вакцине и добавил, что он будет держать поклонников в курсе того, как он будет чувствовать себя в ближайшие несколько дней.

«Защищай тех, кого любишь. Если вы посетите сайты штатов и городов, то сможете найти там окна для посещения врача, у которого можно получить вакцину. Сделайте это, и давайте вернемся в эти заполненные нью-йоркские театры, где актеры плюют на первые премиум-места посетителей. Интернет говорит мне, что из моего тела начнут расти телячьи копыта, но это может занять несколько дней, я буду держать вас в курсе», — заключил актер.

Напомним, Дэвид Харбор также известен по роли Хеллбоя в одноименном фильме и Алексея Шостакова в кинокомиксе «Черная вдова», который пока не дошел до кинотеатров из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее в «Федеральном агентстве новостей» сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский привился от COVID-19.