Водитель маршрутки съехал с дороги и врезался в столб в Ижевске

Ижевск, 4 марта. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался опору ЛЭП, сообщило в четверг, 4 марта УГИБДД по Удмуртии.

Авария произошла напротив дома №1 по ул. Буммашевская. Водитель маршрутки «Нефаз» не справился с рулевым управлением, совершил наезд на препятствие – опору линии электропередачи. В ГИБДД добавили, что в автобусе находились десять пассажиров. На месте аварии около автозаправочной станции работают правоохранители.

По предварительным данным, никто из пассажиров не получил серьезных ранений. Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.

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