В Словакии ввели комендантский час

Братислава, 4 марта. Правительство Словакии запретило своим гражданам выходить на улицу с 8 вечера до 5 утра. Новые ограничения были введены в связи с высокой смертностью от коронавируса.

Об этом сообщает британское издание The Guardian. Правительственное постановление запретило жителям покидать дома с 20:00 до 05:00. В течение дня словаков просят оставаться дома и выходить на улицу только по нескольким причинам, включая медицинские визиты, работу и прогулки на свежем воздухе или выгуливание домашних животных, сообщает AFP. Комендантский час действует до 19 марта, но может быть продлен.

В Словакии самый высокий уровень смертности на душу населения, как показал анализ AFP. Страна, являющаяся членом Евросоюза, имеет население 5,4 миллиона человек. За последние 14 дней было зарегистрировано 24 смертельных случая на 100 тыс. жителей.

"Высокий показатель обусловлен многими факторами, Словакия допустила несколько ошибок. Ограничения были введены слишком поздно, и они недостаточно контролируются. Кроме того, этот уровень смертности вызван общим плохим состоянием словацкого здравоохранения", — заявил председатель Ассоциации профсоюзов врачей Петр Висолайский.

Ранее в "Федеральном агентстве новостей" сообщили, что Германия ослабит коронавирусные ограничения и увеличит количество вакцин.