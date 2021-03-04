Супруга Пушкова назвала жизнь политиков «театром страстей»

Москва, 4 марта. Актриса Нина Пушкова — супруга сенатора Алексея Пушкова — рассказала в эфире программы «Судьба человека» о жизни политиков. Она сравнила ее с «театром политических страстей».

Пушкова была на ранчо у бывшего президента США Джеральда Рудольфа Форда. Ему было тогда 86 лет. Политик, по словам супруги сенатора, занимался спортом и плавал с обрубком, чтобы набраться энергии. Алексей играл с экс-лидером США в большой теннис.

«Я им (Фордом) восхищалась — представляете, потерять ногу и не записать себя в инвалиды, продолжать активно заниматься политикой. Его жена переболела раком. Она рассказала что выпустила книгу «Я выжила». Я была поражена. Говорю, разве можно рассказывать биографию, которая должна быть скрыта? А она мне: «Может быть это кому-то поможет». Это были люди с сильной волей», — сказала Нина Васильевна.

Актриса пишет книги. Однажды ей предложили написать продолжение. В тот период жизни она на ужине встретилась с известным бразильским писателем Пауло Коэльо. Пушкова поинтересовалась, как он пишет свои романы, на что получила очень простой ответ.

«Он сказал: «Я путник, пишу очень просто, иногда на коленке, или на пеньке, или в дороге». И вы пишите обо всем, и о нашей встрече, каждый человек — это целый мир. Записывайте и не доверяйте своей памяти», — сказала Пушкова.

Актриса в гостях у Бориса Корчевникова поделилась подробностями личной жизни, рассказав о знакомстве с супругом и актерской профессии.