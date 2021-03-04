Старые знаки «Фотовидеофиксация» уберут в Москве до 1 сентября

Москва, 4 марта. Теперь в Москве не нужны знаки, оповещающие о «Фотовидеофиксации», поскольку достаточно знака на въезде в город в соответствии с новым законодательством.

С 1 марта в России вступила поправка в правила дорожного движения. Согласна ей, нет необходимости предупреждать автоводителей о каждой размещенной камере, достаточно таблички.

Теперь все старые знаки не нужны и их собираются демонтировать до 1 сентября. На текущий момент в городе 2,6 тысячи комплексов фотовидеофиксация.

«Местоположение камер известно, они есть в навигаторе, также они размещены на едином транспортном портале и сайте ЦОДД», - отмечает издание «Коммерсант».

Новые таблички — не единственные изменения в жизни россиян с 1 марта, сообщает ФАН. Например, российским автолюбителям придется привыкать к новому порядку прохождения технического осмотра.