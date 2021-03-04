Россияне не могут оформить ОСАГО из-за сбоев в сети ЕАИСТО

Москва, 4 марта. Единая автоматизированная система технического осмотра (ЕАИСТО) работает с ошибками, заявил директор по развитию страхового бизнеса маркетплейса «Сравни.ру» Александр Крайник.

ЕАИСТО не позволяет проверить актуальность диагностических карт или оформить новые, поэтому теперь страховые компании не могут без их верификации продать полисы ОСАГО. По словам Крайника, войти в сервис не сумели многие операторы ТО.

Наличие проблем с системой подтвердили в страховых компаниях. Директор по информационным технологиям СК «МАКС» Александр Горяинов считает, что обеспечивать граждан договорами ОСАГО страховщикам не позволяет возложенная на них функция проверки диагностических карт, об этом сообщает газета «Известия».

С начла марта в компания «Ингосстрах» и «Югория» отметили снижение продаж полисов. Если система не стабилизируется до конца недели, от клиентов может начать поступать большое число жалоб, отметили в пресс-службе «Югории».

Ранее в специализированной группе Общероссийского народного фронта предложили скорректировать правила прохождения технического осмотра автомобиля для физлиц. В ситуации с прохождением техосмотра у автомобилистов должен быть выбор. К примеру, между самостоятельным прохождением и получением дополнительного повышающего коэффициента при расчете стоимости ОСАГО.