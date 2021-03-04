Финансист рассказал, насколько может вырасти биткоин

Вашингтон, 4 марта. Биткоин к концу 2021 года может стоить от 80 до 100 тысяч долларов, а в ближайшие месяцы цена может вырасти до 60 тысяч долларов.

Биткоин в ходе торговой сессии 3 марта рос на 10,54% и достиг отметки в 52,576 тысячи долларов. Генеральный директор швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Сметанин спрогнозировал рост стоимости биткоина, передает ТАСС.

«В течение 1,5-2 месяцев стоимость биткоина, по нашим прогнозам, может подняться до $60 тыс., а к концу года до $80-100 тыс.», — заявил эксперт.

Однако несмотря на рост курса криптовалюты, на рынок все равно можно продолжать входить, инвестируя от трех до пяти процентов от объема инвестиционных средств. При этом можно покупать актив по текущей цене на 30% выделенного объема.

Ранее 2 марта стоимость одного биткоина резко увеличилась на 10% процентов. На тот момент цена криптовалюты составлял 49,778 тысячи долларов. Еще 1 марта курс биткоина колебался в районе 43 тысяч долларов, однако уже на следующий день он подскочил в цене на 6 тысяч долларов.