Политолог Белашко рассказал об устойчивости пророссийских настроений на Украине

Киев, 4 марта. Украинский политолог Сергей Белашко объяснил устойчивость пророссийских настроений в стране, сравнив Харьков и Белгород.

Специалист привел в качестве примера Харьковскую область, которая граничит с Россией. Он напомнил, что в советское время валовый внутренний продукт в Белгороде был вдвое ниже, чем в Харькове. Сейчас ситуация обратная — в российском городе в два раза выше этот показатель, чем в украинском.

«Вот как бы и все, в четыре раза изменилось соотношение, и всем понятно, где богатый сосед», — сказал Белашко в эфире телеканала «Первый Казацкий».

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел исследование на тему отношения украинцев к России. По результатам опроса более 40% украинцев положительно относятся к соседу. Примерно столько же — отрицательно. Объединения двух стран хотят 7% жителей Украины.

Отношения между Москвой и Киевом резко усугубились в 2014 году после государственного переворота на Украине. Новое руководство обвинило соседа во «вмешательстве», Москва все обвинения категорически отвергает.