Москвичи приобрели больше тонны золота и серебра за 2020 год

Москва, 4 марта. Московские физические лица приобрели более 200 тысяч монет и более тонны золота и серебра в слитках за 2020 год.

Общая стоимость купленного составила около 6,5 миллиарда рублей, что почти вдвое больше, чем в 2019 году, когда москвичи приобрели драгметаллы на 2,3 миллиарда рублей

«Наибольшим спросом у москвичей пользовались золотые и серебряные инвестиционные монеты «Победоносец». Их было продано около 160 тыс. штук и 12,5 тыс. штук, соответственно, на сумму 6 млрд руб», — сообщили на сайте пресс-службы Московского банка Сбербанка.

Также представители пресс-службы рассказали, что наблюдается явная тенденция популяризации инвестирования в драгоценные металлы. По мнению специалистов, это связано с возросшей финансовой грамотностью россиян.

Недавно ФАН сообщил, что в 2020 году наблюдался значительный рост стоимости на дачи — цена выросла на 20-30%. Специалисты спрогнозировали повышение цен и в этому году.