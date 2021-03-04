Седокова рассказала о конфликте с Галкиным из-за «полоскания грязного белья»

Москва, 4 марта. Певица Анна Седокова рассказала, почему ушла из студии на шоу Максима Галкина «Сегодня вечером» после скандала.

Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму прошлой осенью. Многие сплетники считают, что звезда имеет троих детей, но с Тиммой родит еще одного, после чего разведется. Седокова признала, что ошибалась в жизни, но наконец снова смогла стать счастливой. На этой почве у Седоковой на шоу Галкина разгорелся скандал, из-за которого звезда покинула студию.

Певица объяснила, что шла на программу о женщинах, которые сделали себя сами. Выпуск назывался «Женщина, которая добилась». Участники программы должны были рассказывать секреты ведения бизнеса, а не полоскать грязное белье. Об этом Седокова рассказала в своем Instagram.

«Трусы свои я стираю сама и дома. Еще раз хочу поблагодарить вас за слова поддержки!» — заявила звезда.

Ранее певица Анна Седокова выбрала необычный способ поздравить женщин с наступающим 8 Марта. Последовав тренду западных феминисток, артистка опубликовала фото с густой растительностью на подмышках. На снимке звезда подняла вверх руку, показав густые заросли на подмышках. «Девочки, с наступающим!» — написала 38-летняя Седокова в преддверии 8 марта на провокационном фото, опубликованном в сторис Instagram. Небритые подмышки начали входить в моду на Западе еще в 2015 году.