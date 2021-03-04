Нина Пушкова рассказала о съемках в фильме «Обыкновенное чудо»

Москва, 4 марта. Актриса Нина Пушкова с радостью согласилась принять участие в съемках фильма Марка Захарова «Обыкновенное чудо». Ей очень понравился подобранный актерский состав.

Актрисе досталась роль фрейлины Аманды. Но сама Нина Васильевна уверяет, что готова была сыграть в «Обыкновенном чуде» кого угодно.

«На площадке были самые лучшие актеры нашего времени. И происходило действительно что-то чудесное, ты играл не сказку, а некую другую реальность», — рассказала актриса в эфире программы «Судьба человека».

На съемочной площадке был Александр Абдулов, сыгравший главную роль. С ним Нина Васильевна вместе поступала в театральный вуз, у них были хорошие отношения.

Пушкова стала актрисой вопреки воле родителей. После года обучения в медицинском вузе Нина поступила в Щукинское училище. Мать была убеждена, что дочь мечтает о театральном, потому что считает, что там учиться не нужно. Но Нина Васильевна пыталась доказать матери обратное.

Нина Пушкова известна зрителям по фильмам «Обыкновенное чудо» и «Без надежды надеюсь». Она замужем за сенатором Алексеем Пушковым. О своем знакомстве с супругом кинозвезда рассказала Борису Корчевникову.