«Налог на Google» могут ввести в России

Москва, 4 марта. Введение в России налога на использование данных россиян для рекламы обсудили на совещании с представителями IT-индустрии, которое провел вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Дополнительную плату, так называемый «налог на Google», предполагается взимать с компании, которая использует данные россиян, изучает поведение пользователей в Интернете и формирует рекламную политику в России. Полученные благодаря введению налога средства предлагают направить на поддержку российской IT-отрасли, сообщил один из участников совещания газете «Ведомости».

Решение по данному вопросу планируется принять до середины текущего года. В пресс-службе Чернышенко отметили, что пока Минцифры не внесло в правительство соответствующие предложения.

Ранее директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина рассказала в интервью ФАН, что бюджет России может получать десятки миллиардов рублей в год в случае введения специального цифрового налога для иностранных соцсетей и поисковых систем. Идею введения цифрового налога для социальных сетей поддерживают и эксперты Института развития Интернета.