Ребел Уилсон удивила всех своим подтянутым телом

Беверли-Хиллз, 4 марта. Комедийная актриса Ребел Уилсон отметила 41 день рождения и потрясла всех своей фигурой. Голливудская телеведущая за полтора года скинула 30 кг и похвасталась своими результатами.

Ребел Уилсон выступает и снимается в кино уже 20 лет, но пика своей популярности достигла только сейчас. 2 марта она отметила 41 день рождения, которым с радостью поделилась со своими подписчиками. Актриса рассказывает, что сейчас она очень счастлива и никогда не чувствовала себя лучше. Об этом сообщает издание Mirror.

За полтора года ей удалось сбросить 30 кг, а все началось с отпуска в Австрии, где она отдыхала в центре детоксикации и оздоровления. Всего за пару недель она похудела на 7 кг. Девушка удивилась такому результату, но особенно ей понравилось улучшение самочувствия, и она решила идти дальше, сделав себе «год здоровья».

«Последние несколько лет я занимаюсь темой своих лет. Итак, у меня был «год веселья», прошлый год был моим «годом любви», а в этом году он будет «годом здоровья», потому что в марте мне исполнилось 40 лет», — поделилась Ребел.

Похудеть на 30 кг ей удалось благодаря особой диете, в которой нет глютеновых и молочных продуктов, но много еды для улучшения пищеварения и кислотно-щелочного баланса. Кроме того, актриса каждый день проходит 10 тыс. шагов и регулярно делает упражнения.

Свой день рождения она отметила вместе с близкими людьми в отеле «Мейборн» в Беверли-Хиллз. Меню не было ограниченным. В нем были и жареные креветки, и картофель фри. Не обошлось без сладостей — праздничного торта, мини-пирогов и печенья.

«Я могу пойти туда, я просто могу съесть половину того, что я ела раньше. А я съем гамбургер и немного жареной картошки, и буду чувствовать себя прекрасно», — сказала Уилсон.

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