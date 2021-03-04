Массовое ДТП с участием 15 автомобилей произошло в Приморье

Артем, 4 марта. Этим утром в районе дома №44 по улице Севской столкнулись 15 автомобилей, среди которых было два автомобиля скорой помощи, сообщает УМВД России по Приморскому краю.

На большей территории Приморья в начале весны наблюдается ухудшение погоды – снег. Несмотря на предупреждения синоптиков, водители игнорируют безопасный скоростной режим, что и стало причиной массового ДТП в Артеме с участием 15 автомобилей.

В результате аварии пострадал один человек – за помощью к медикам обратилась женщина. Правоохранители начали расследование, устанавливается виновник ДТП.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в Пензенской области в результате лобового ДТП погибли два человека, еще двое сильно пострадали. Легковой автомобиль столкнулся с минивэном на 451-м километре дороги Р158 Нижний Новгород — Саратов.