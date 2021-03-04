Нина Пушкова рассказала об общении с богом

Москва, 4 марта. Актриса Нина Пушкова, известная по фильму «Обыкновенное чудо», поделилась детским воспоминанием об общении с богом. Она рассказала историю в эфире программы «Судьба человека».

Однажды маленькая Нина обратилась к богу с просьбой, чтобы он пришел к ней ночью. Дома было темно, но вдруг свет озарил всю ее хату.

«Я лежала ночью дома, в хате темно, окна закрыты ставнями, только лампадка горит у иконки. И я маленькая обращалась к богу: приди ко мне сегодня ночью, я хочу рассказать тебе о маме и о папе. И мне вдруг показалось, что комната озарилась светом, и я подумала – бог пришел», — поделилась откровением кинозвезда с Борисом Корчевниковым.

В тот момент она испугалась посмотреть на бога. Эта детская история до сих пор не выходит у нее из головы — она до сих пор не знает, было ли это явление бога, или ей приснилось.

Актриса Нина Пушкова стала гостьей программы «Судьба человека». Знаменитость поделилась самыми трепетными воспоминаниями о жизни и рассказала о знакомстве с мужем — сенатором Алексеем Пушковым.