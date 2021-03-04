Нина Пушкова объяснила, почему мать была против учебы в театральном

Москва, 4 марта. Звезда фильма «Обыкновенное чудо» Нина Пушкова стала актрисой вопреки воле родителей. Мать была категорически против учебы в театральном институте.

Родители хотели другого будущего для девушки. У матери Нины была своя позиция насчет театрального — она думала, что дочь мечтает об актерской профессии, поскольку считает, что там легко учиться. Пушкова пыталась доказать матери, что она готова работать. Именно для этого она поступила в медицинский вуз. Через год она сдала сессию и умчалась в Москву навстречу своей мечте.

«После первого же курса поняла, что это не мое. И я сбежала, тайком забрала документы, села на поезд и уехала поступать в Щукинское училище. Променяла институт на училище», — пояснила Нина Васильевна в эфире программы «Судьба человека».

Отца Нина почти не знала. После того как родители разошлись, мать препятствовала их общению — женщина даже отказалась от алиментов из-за гордыни. Как отметила актриса, родительница много работала, а ее вместе с няней отправляла на Украину.

Театр подарил актрисе любовь всей ее жизни. Именно при просмотре спектакля она встретила своего мужа — сенатора Алексея Пушкова.