«Ощутила себя изгоем»: Нина Пушкова рассказала о детстве на Украине

Москва, 4 марта. Супруга сенатора Алексея Пушкова писательница Нина Пушкова в эфире программы «Судьба Человека» с Борисом Корчевниковым рассказала о детских впечатлениях от Украины.

На Украину Пушкова попала будучи ребенком, когда разошлись ее родители. Мама писательницы «в гордыне своей» отказалась от алиментов, много работала, а дочь отправила с няней в союзную республику.

«Можете представить себе московскую девочку, приехала в глубинку в колготках, а там о колготках и не знали. Меня поражало все, и тот говор через букву Х вместо Г: «Хуси Хохочат хорот хорит, каждая хадасть на «г» ховорит», так говорили про меня. Я попала в атмосферу неприятия, очень рано в шесть лет ощутила себя изгоем», — поделилась Пушкова.

Также супруга сенатора рассказала, как в 18 лет пережила клиническую смерть и получила предзнаменование о будущем замужестве. Пушкова призналась, что «не умела плавать, но обожала нырять». Это едва не стало причиной трагедии.