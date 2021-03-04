Любовник задушил и расчленил супруга возлюбленной в Забайкалье

Чита, 4 марта. Мужчина задушил мужа любовницы во время застолья в поселке Атамановка Забайкальского края, прятать тело убийце помогала супруга убитого, сообщили СУ СКР по региону.

По версии следствия, в октябре прошлого года 42-летний мужчина пришел в гости к своей любовнице и ее супругу. Между мужчинами началась ссора, в результате которой злоумышленник задушил 38-летнего мужчину.

Труп убитого он завернул в ковер и оставил в гараже. После этого он вернулся в дом к возлюбленной и продолжил распивать алкоголь. Спустя несколько дней преступник в гараже расчленил тело и закопал его возле дома. Жена погибшего сообщила в полицию, что ее муж исчез. Женщина покрывала убийцу и помогала ему скрывать следы преступления.

Ранее в Забайкалье обнаружили тела матери и дочери, Следственный комитет проводит проверку. Сотрудники правоохранительных органов считают, что хозяйка дома нанесла дочери удар топором по голове, а затем свела счеты с жизнью.