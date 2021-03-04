«Руки-базуки» перенес очередную операцию по удалению синтола

Москва, 4 марта. Российский блогер Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки», показал новое фото с очередной операции по удалению синтола из конечностей.
Снимки появились у него в Instagram. Однако подписчики отнеслись к этому неоднозначно.
«Вторая операция на трицепс на правой руке прошла успешно», – написал блогер.
Там же он поблагодарил медиков, которые в очередной раз в прямом смысле спасли его жизнь. Подписчики уже привыкли к цинизму Терешина, который буквально калечил себя ради денег и внимания, и просто немного поиздевались в комментариях.
«Новый синтол будешь колоть?»,
«И кем ты теперь будешь? Если рук базук уже не будет?»,
«Руки-шрамуки»,
«Руки-бамбуки»,
«Руки-гнилюки»,
«Ну а теперь го в ноги»,
«Похож на Франкенштейна», – пишут россияне.
Некоторые же фолловеры искренне пожелали блогеру здоровья. Однако большая часть аудитории все-таки уверена, что Терешин и дальше продолжит ставить опыты над своим телом.
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