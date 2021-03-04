Нина Пушкова рассказала об ответственной роли жены дипломата

Москва, 4 марта. Актриса Нина Пушкова вышла замуж, еще не осознавая, какую ответственную роль ей придется играть всю свою жизнь. Быть женой дипломата, по ее словам, это тяжелый труд.

В молодости Нина видела себя народной актрисой. Алексей Пушков хотел быть дипломатом. Его родители не верили, что союз актрисы и дипломата может быть успешным. Оказалось, что может.

«Когда кто-то спросил моего мужа – что такое жена дипломата – он ответил, что это жена военного с долей гламура. Это правда. Иногда приходилось собираться за несколько минут – быть готовой, с прической», – подчеркнула Пушкова в беседе с ведущим передачи «Судьба Человека» Борисом Корчевниковым.

Жена дипломата, по словам Нины Пушковой, должна понимать, что за ее плечами находится целая страна. Этот тяжелый труд не был ей в тягость, но женщине пришлось от многого отказаться.

«В семье родилась маленькая дочь, муж постоянно занят, написал диссертацию в 23 года. Это была съемная квартира, но с моей стороны это не было жертвой. Муж освобождался и подменял меня, а я ходила на курсы иностранных языков, понимая ответственность», – призналась жена Пушкова.

Нина и Алексей живут вместе уже 44 года. У них выросла дочь Дарья, подарившая им двух внучек.

Пушкова призналась, что еще до встречи с Алексеем знала имя будущего мужа. Об этом она сообщила ему во время их второй встречи.