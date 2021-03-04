Жена сенатора Пушкова впервые рассказала об их знакомстве

Москва, 4 марта. Актриса Нина Пушкова несколько десятков лет счастлива в браке с сенатором Алексеем Пушковым. Их знакомство произошло в театре.

Молодой человек пришел смотреть «Обыкновенное чудо», но его взгляд был прикован к девушке, сидевшей рядом. Это была Нина. По словам сенатора, его будущая жена была «исключительно живая, ей было интересно все».

«Муж родился в Китае. Его первый подарок мне — котенок-чайник. Он был с ним с детства. Он подарил мне частичку своего детства, самого себя. Мне почему-то казалось, мой Алеша должен быть меня старше. И не рассчитывала, что мне встретится мой ровесник. Я как-то решила почитать ему монолог Сабины на французском, он меня перебил и начал сам читать на чистейшем французском стихи. Для меня зазвучала другая мелодика, совсем другая культура», — сказала Нина Васильевна в эфире программы «Судьба человека».

Однажды она сказала Алексею: «К сожалению, вы будете моим мужем». Пушкова объяснила свою печаль тем, что жених «совсем некрасивый», а она хотела себе в мужья симпатичного юношу.

«Я его так просто злила. Он пришел на свидание без цветов! Когда я вышла после репетиции в длинной юбке и шла по крыльцу Щукинского училища, ветер развивал мои волосы… Был апрель… И ко мне явился молодой человек без цветов! И я решила его позлить», — вспоминает звезда кино.

Алексей отметил, что его спутница рассматривала долгосрочные планы на жизнь, а ему — 20-летнему парню — не хотелось, чтобы свободная жизнь так быстро заканчивалась. Тогда он подумал и понял: либо прекращать отношения, либо жениться. Отказаться от любви Алексей не смог.

Алексей Пушков — известный российский политик, член Совета Федерации. Он активно использует социальные сети, комментируя в них мировую ситуацию.