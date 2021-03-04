Председатели Госдумы обратились к Мишустину с просьбой ускорить работу банков

Москва, 4 марта. Премьер-министра Михаила Мишустина просят ограничить срок принятия решений банков одной неделей.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Наталья Костенко предложила ограничить время рассмотрения банками заявок на льготные кредиты по новой программе для предпринимателей. Такое предложение поддержал и председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает «Парламентская газета».

«Речь идёт о государственных деньгах. Понятно, что надо, чтобы они расходовались исходя из принципа эффективности. Я считаю, что можно установить ограничение срока рассмотрения заявки, но его длительность требует дискуссий», — сказал Аксаков.

Срок в одну неделю Костенко объяснила тем, что заявки на обычные кредиты банки рассматривают, как правило, за три-пять дней. Такой же срок должен быть установлен и для льготного кредитования, чтобы предприниматели смогли воспользоваться поддержкой государства.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новую программу льготного кредитования для поддержки предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. Для этих целей правительство выделило 7,7 миллиарда рублей.