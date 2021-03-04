Нина Пушкова рассказала о пережитой в юности клинической смерти

Москва, 4 марта. Супруга сенатора Алексея Пушкова Нина в эфире программы «Судьба Человека» рассказала, как в 18 лет пережила клиническую смерть и получила предзнаменование о будущем замужестве.

В беседе с телеведущим Борисом Корчевниковым актриса отметила, что еще до встречи с Алексеем Пушковым знала имя будущего супруга. Об этом она сообщила будущему сенатору, увидев его второй раз в жизни.

«К сожалению, вы будете моим мужем», — сообщила Пушкова избраннику.

Уверенности ей придавала практически мистическая история из прошлого. Актриса рассказала, что в юности с мамой она ездила в дом отдыха на небольшой реке. К 18 годам девушка «не умела плавать, но обожала нырять».

«И я нырнула, вытянулась в струнку и поплыла, течение несет... и в один момент меня снесло в яму, там случилось то, что потом назвали клинической смертью. Не было сердцебиения, не прощупывался пульс, зрачки не реагировали. Откачивал меня на берегу врач-реаниматолог, который и спас меня», — вспомнила Пушкова.

Сделав первый вдох, она услышала имя Алеша. При этом на берегу человека с таким именем не было, уверяет Пушкова. Поэтому актриса была уверена, что ее мужем будет человек, которого зовут Алеша.

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