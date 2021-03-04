Комик Джимми Карр изменил внешность, чтобы эффектно смотреться по телевизору

Лондон, 4 марта. Британский стендап-комик Джимми Карр прибегнул к косметической стоматологии и сделал пересадку волос, чтобы выглядеть в зеркале так же, как по телевизору.

Писатель и телеведущий не чувствовал себя похожим на самого себя, когда смотрел в зеркало дома, и хотел, чтобы его внешний вид соответствовал тому, как он выглядит по телевизору. Об этом сообщает Mirror.

Стендап-комик рассказал, что он решил сделать пересадку волос и интенсивную косметическую стоматологию. У него было несколько процедур, которые помогли сохранить ему внешность для телевидения.

«Это иллюзия. Если вы находитесь на телевидении, вы видите себя в полном макияже, выглядите наилучшим образом, помогает хорошее освещение, а затем смотрите в зеркало и говорите: «Уф, это разочаровывает», — поделился Карр своими мыслями.

Рассказывая о процедурах, он объяснил, что его поездка к стоматологу для установки виниров заняла целых три дня и была очень сложной, поскольку приемы длились долго.

«Я сделал себе зубы. Это первое, что я сделал, они больше, чем виниры. Я за один присест вылечил все зубы. Я провел 12 часов в кресле в первый день, затем 12 часов во второй. Это было похоже на трехдневную работу», — добавил Джимми.

Комик рассказал, что затем посетил клинику по пересадке волос, и сказал, что хочет выглядеть «как армянский таксист», уточняя, что хочет иметь красивую и густую прическу.

Несмотря на заботу о своей внешности, Джимми сказал, что чувствовать себя лучше — это самая важная вещь. Он любит заниматься спортом, чтобы заботиться о своем физическом здоровье.

«Косметика — это какая-то ерунда, просто мне стало лучше. Еще есть упражнения, которые я регулярно делаю, и таблетки, которые я принимаю. Я пью много препаратов в рамках капитального ремонта здоровья. То, что я представляю в своей голове, теперь совпадает с тем, что я вижу в зеркале», — заявил Джимми Карр.

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