Названы главные отличия женского сердечного приступа от мужского

Канберра, 4 марта. Вместо классической боли в груди женщины могут испытывать различные симптомы плохого самочувствия, рассказала медицинский редактор журнала «Женское здоровье» Джин Хейлс.

Инфаркт сердца – одна из ведущих причин смертности населения планеты. Его развитие напрямую зависит от возраста и пола человека. У женщин инфаркты диагностируются в 3–5 раз реже, чем у мужчин. Главным признаком сердечного приступа является резкая боль и сдавливание в районе грудной клетки. Однако практика показывает, что женщины могут испытывать другие симптомы.

«У мужчин и женщин часто могут возникать очень разные признаки, указывающие на их риск смертельного заболевания. Женщины далеко не всегда чувствуют боль в груди при сердечном приступе», – предупредила редактор журнала «Женское здоровье» Джин Хейлс.

По словам специалиста, женщины могут ощущать потливость, головную боль или боль в челюсти, одышку, тошноту, недомогание в области спины, дискомфорт в руках и общее неудовлетворительное самочувствие. В целом картина больше напоминает появление гриппа, пищеварительного расстройства или других менее страшных заболеваний.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что британские медики назвали неспецифичные и неожиданные симптомы, которые могут указывать на цирроз печени.