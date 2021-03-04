Чукотка задержала вылет пяти рейсов из главного аэропорта из-за непогоды

Анадырь, 4 марта. Пять рейсов, в числе которых и межрегиональные, из чукотского аэропорта имени Рытхэу в Анадырском районе были задержаны из-за неблагоприятных метеорологических условий.

Такие данные следуют из онлайн табло воздушной гавани. Произошла задержка авиарейсов в Залив Креста, Беринговский, Ваеги, Владивосток и Хабаровск. В настоящее время Чукотский автономный округ находится под влиянием циклона, который принес метель и шквалистый ветер, достигающего скорости 40 м/с.

Единственная школа Анадыря отменила занятия для детей, ограничена часть автобусных рейсов до села Тайвайаам. Его жителей из Анадыря доставят спасатели на спецтранспорте. Была закрыта и ледовая переправа через Анадырский лиман.

Недавно ФАН сообщал, что из-за метели не могут вылететь с Камчатки восемь авиарейсов. Они задержаны, так как воздушные гавани прибытия не могут обеспечить безопасность при посадке самолетов.