Илон Маск прокомментировал взрыв Starship SN10

Вашингтон, 4 марта. Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что надеется на дальнейший успех прототипов кораблей Starship, несмотря на третий взрыв подряд.

В четверг новый прототип космического корабля Starship, запущенный в Техасе, успешно приземлился, но через несколько минут взорвался. Маск отметил, что Starship SN10 сел целым и невредимым, об этом он написал в Twitter.

«Команда SpaceX делает огромную работу! Однажды настоящим мерилом успехом будет то, что полеты Starship станут обычным явлением», — написал в комментарии под своим потом глава SpaceX.

Ранее SpaceX внезапно отложила запуск прототипа корабля Starship из-за проблем с двигателем. Ожидалось, что в ходе испытательного полета аппарат поднимется на высоту порядка десяти километров, где он должен был совершить перемещение топлива, развернуться, выполнить контролируемое снижение, повторный пуск двигателей у поверхности Земли и посадку в установленном месте.