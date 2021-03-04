Диетолог объяснил опасности обильного потребления соли

Москва, 4 марта. Превышение ежедневной нормы потребления соли может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Об этом радио Sputnik рассказал врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. Он подчеркнул, что жители России достаточный уровень соли зачастую превышают.

«Самое большое превышение не по калориям, не по белкам, не по каким-то другим компонентам, а именно по соли», – объяснил специалист.

ВОЗ рекомендует взрослому человеку ежедневно потреблять не более пяти граммов пищевого продукта. Согласно экспертным данным, среднестатистический европеец и американец потребляет около десяти граммов соли в день, а россиянин – 12 граммов. Наибольшее количество соли содержится в полуфабрикатах, отметил Бобровский.

Он предупредил, что злоупотребление нормой потребления увеличивает риски развития заболеваний сердца и сосудов. Начинать сокращать количество соли лучше заблаговременно, пока никаких проблем нет.

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